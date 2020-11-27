Японцы снова "присвоили" Курилы

Японское консульство на Дальнем Востоке подарило музею города Минусинска журнал, в котором острова Курильской гряды обозначены территорией Японии.
Подарок передан лично заместителем консула в ходе неофициального визита в Красноярский край.
Сотрудники музея подарок не оценили:
"Попытки переписать историю и внушить людям вещи, которые решаются на государственном уровне, являются недопустимыми", — заявила директор музея Светлана Борисова.
Как стало известно ТК "360º", "подарочные" журналы были напечатаны сотрудниками японского посольства в Москве.
К слову, сами японские власти уверены, что главной помехой в "споре о Курилах" является глава российского МИД.
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