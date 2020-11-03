В Японии для решения спора по Курилам купят два эсминца

Необычный вариант работы по вопросу Курил выбрали в Японии: пока дипломатические миссии пытаются решить вопрос по своим каналам, военные закупают корабли-"суперэсминцы".

Эксперты новостного портала "Kyodo News" уточняют: на корабли поставят самое современное вооружение. В первую очередь это системы "Aegis Ashore" — инновационный вариант ПРО.

Также на судах будут установлены ракеты "SM-3 MkIIA" и улучшенные радары. Данные модификации, уверены в прессе, позволят не только успешно обороняться, но и активно атаковать.

Вопрос с Курилами, пишут на "Kyodo News", планируют решать достаточно бойко: отчасти такая мера — "ответ" на перевозку Россией в район Курил танков "Т-72Б3".

Ранее стало известно, что в Токио очень недовольны работой Сергея Лаврова и считают, что его нужно уволить — разумеется, для ускорения работ по возвращению Курильских островов.