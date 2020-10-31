Глава Крыма Сергей Аксёнов иронично отреагировали на слухи о возможном переходе в Госдуму России.

По его словам, подобные слухи распространяются регулярно.

"Меня раз в две недели "снимают" стабильно с должности в течение всех этих лет", — пояснил чиновник.

"Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше", — добавил Аксёнов.