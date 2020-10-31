Глава Крыма Сергей Аксёнов иронично отреагировали на слухи о возможном переходе в Госдуму России.
По его словам, подобные слухи распространяются регулярно.
"Меня раз в две недели "снимают" стабильно с должности в течение всех этих лет", — пояснил чиновник.
"Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше", — добавил Аксёнов.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?