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Источник Правда.Ру

Цены на авиабилеты по России вырастут во второй половине лета

Россия

Сервис для путешественников "Biletix" сообщил о то, что цены на авиаперелеты по России обычно вырастают во второй половине туристического сезона.

Эксперты проанализировали данные бронирований и пришли к выводу, что рост цен на билет может быть зафиксирован и в этом году.

Так, в прошлом году средний чек на поездку в Сочи и обратно из Москвы в июне был 2825 рублей, а в августе уже 8400 рублей.

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Более десятка подпольных оружейных мастерских выявила ФСБ

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13-ти оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.

фсб оружие

Новые случаи COVID-19 есть во всех регионах России

Россия

В каждом регионе России есть новые коронавирусные больные. В стране за сутки выявлено 8338 новых случаев инфицирования.

россия регионы коронавирус

Московская книжная ярмарка "Красная площадь" может пройти 6 июня

Культура

Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".

"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить. Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".

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Володин предупредил о возможности привоза COVID-19 из-за рубежа

Россия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости создавать условия для развития туризма внутри России для того, чтобы избежать привоза коронавирусной инфекции из других стран.

"Мы видим, что предпринимают и Испания, и другие страны — они приглашают наших граждан к себе отдыхать. Привезут заразу! Вы видите, насколько у них менее эффективно здравоохранение, насколько там не соблюдаются никакие стандарты. Мы окажемся в ситуации, что будем, как и в самом начале, бороться с проблемами, которые нам привезли. Нам привезли этот вирус из Европы", — сказал спикер Госдумы на пленарном заседании.

туризм россия госдума вячеслав володин

Черкасский мэр подал в суд на президента Украины

Россия

Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин сообщил о том, что глава города подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот назвал его "бандитом".

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом. Увидимся с президентом Украины в суде", — заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в своем Facebook.

украина черкассы денис цыпин владимир зеленский анатолий бондаренко
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