В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области сообщили об открытии строительных магазинов, складов материалов и товаров для огорода в Подмосковье. Такое решение принял губернатор региона Андрей Воробьев.
"Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок действия ограничений в Подмосковье до 31 мая включительно. Что нового: разрешаются строительные и ремонтные работы, также работа промышленных предприятий. Открываются магазины строительных, отделочных материалов и товаров для сада.", — говорится в сообщении.
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