В Московской области начнут продавать стройматериалы и товары для сада

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области сообщили об открытии строительных магазинов, складов материалов и товаров для огорода в Подмосковье. Такое решение принял губернатор региона Андрей Воробьев.