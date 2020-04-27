Больше 3,5 тысячи москвичей победили коронавирус

Новые случаи полного выздоровления от коронавируса зарегистрированы в Москве. За сутки из столичных больниц выписаны 349 человек.

Все они ранее имели положительные тесты на коронавирус. Данные сообщает оперативный штаб.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3524", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За сутки в столице от COVID-19 скончался 31 пациент. Возраст погибших не уточняется. Как отмечают врачи, у всех были сопутствующие хронические заболевания.

Лечение от коронавируса в подмосковной Коммунарке сейчас проходят 644 пациента, у которых диагностирован коронавирус. Из них 78 человек поступило в стационар за минувшие сутки. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 30 инфицированных.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из больницы в Коммунарке массово увольняется младший медперсонал. Причиной тому стали низкие зарплаты и отсутствие средств индивидуальной защиты.