Врио главы Иркутской области поработал оператором на телефоне в МФЦ

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 23 апреля дежурил на горячей линии МФЦ региона.

Ничего необычного в том, что "у аппарата" был губернатор, как пояснили в его пресс-службе, нет.

"Сейчас в МФЦ горячая пора: ежедневно операторы горячей линии принимают порядка 500 - 2,5 тысяч звонков. Чтобы поддерживать оперативную связь с населением, у нас там дежурят специалисты всех министерств и ведомств: здравоохранения, труда и занятости, образования, Роспотребнадзора, Фонда соцстраха, ПФР, службы потребительского рынка. И губернатор тоже".

Своими впечатлениями от смены Игорь Кобзев поделился в Instagram. И заодно рассказал, о чем его спрашивали иркутяне.