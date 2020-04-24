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Источник Правда.Ру

Врио главы Иркутской области поработал оператором на телефоне в МФЦ

Россия » Сибирь » Иркутск

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 23 апреля дежурил на горячей линии МФЦ региона.

Ничего необычного в том, что "у аппарата" был губернатор, как пояснили в его пресс-службе, нет.

"Сейчас в МФЦ горячая пора: ежедневно операторы горячей линии принимают порядка 500 - 2,5 тысяч звонков. Чтобы поддерживать оперативную связь с населением, у нас там дежурят специалисты всех министерств и ведомств:  здравоохранения, труда и занятости, образования, Роспотребнадзора, Фонда соцстраха, ПФР, службы потребительского рынка. И губернатор тоже".

Своими впечатлениями от смены Игорь Кобзев поделился в Instagram. И заодно рассказал, о чем его спрашивали иркутяне.

 
 
 
 
 
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Поработал оператором горячей линии МФЦ. Ответил на несколько вопросов жителей Иркутской области. ⠀ Начинается садоводческий сезон. Главный вопрос: можно ли ездить на дачу. Пока ответить однозначно сложно, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Если ухудшения не будет, увеличим количество автобусов, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию. Обязательно в каждом автобусе будут средства дезинфекции, а после рейса будет проводиться санация салона. ⠀ Также планируем создать площадки для торговли саженцами, так, чтобы между людьми был минимум контактов. ⠀ По-прежнему много вопросов про маски. Маски есть. Однако выяснилась странная вещь: некоторые коммерческие аптеки отказываются приобретать их у Иркутской областной аптечной базы. Будем разбираться с причинами. В муниципальных аптеках маски есть в любых количествах. Запасы постоянно пополняются. ⠀ Некоторые звонящие спрашивали о карантинных постах — на въезде во все населенные пункты области. Мы пока такие меры не рассматриваем: для этого нужны колоссальные ресурсы и очень веские основания. ⠀ Звонят люди, попавшие в довольно странные ситуации. Так, одному из обратившихся не выдают на почте посылку с медицинскими масками. Масок было около 50 штук, все для личного пользования. Никаких дополнительных требований для такой посылки нет и быть не может. Для меня такое поведение почты — загадка, будем разбираться. ⠀ И, конечно, много звонков про продление режима самоизоляции. Это тоже будет зависеть от эпидемиологической обстановки. До 26 апреля режим сохраняется. Об отмене или продлении я обязательно сообщу. ⠀ А пока — оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких. #кобзевнасвязи #кобзев #игорькобзев #мывместе

Публикация от Игорь Кобзев (@kobzevnasvyazi)

Темы игорь кобзев врио губернатора горячая линия мфц иркутская область
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