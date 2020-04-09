В Москве за сутки умерли еще семь пациентов с коронавирусом

Семь пациентов московских больниц с подтвержденным диагнозом "коронавирусная пневмония" скончались за минувшие сутки.
Всего с начала эпидемии в столице зарегистрировано 38 летальных исходов.
Об этом сообщил оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Как отмечается в сообщении, у всех умерших были сопутствующие заболевания, в значительной мере осложнившие течение болезни:
"Возраст пациентов - 46-90 лет. Помимо коронавируса у них были сахарный диабет, пиелонефрит, кардиосклероз, гипертония, атрофия поджелудочной железы. У троих - хронический бронхит".
Особо отмечено, что один из погибших - 74-летний пациент частной клиники. Он имел проблемы с сердцем и страдал диабетом.
За минувшие сутки в 56 регионах России было выявлено 1175 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией.
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