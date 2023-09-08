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Ростовский суд приравнял смайлик "палец вверх" к подписи в документе

0:54
Культура

Арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение суда первой инстанции, который постановил, что эмодзи (значок-символ в мессенджере) "большой палец вверх" под сообщением равносилен подписи под допсоглашением.

Ростовский суд приравнял смайлик "палец вверх" к подписи в документе
Фото: Дмитрий Плотников, Pravda.Ru

Об этом со ссылкой на сайт суда пишет "МК".

Предприниматель, который планировал поставить заказчику торговый павильон в виде ретрофургона, предложил ему вариант цвета, на что тот "ответил" эмодзи "палец вверх". В договоре заключалось дополнительное соглашение для утверждения цвета, но непосредственно подписи не было, и поставщик на этом основании не поставил "товар" в срок, а потом отказался возвращать 480 000 руб. залога.

Судом постановлено, что эмодзи в этом случае являлся достаточным для договоренности и принял сторону клиента.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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