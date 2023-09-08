Арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение суда первой инстанции, который постановил, что эмодзи (значок-символ в мессенджере) "большой палец вверх" под сообщением равносилен подписи под допсоглашением.
Об этом со ссылкой на сайт суда пишет "МК".
Предприниматель, который планировал поставить заказчику торговый павильон в виде ретрофургона, предложил ему вариант цвета, на что тот "ответил" эмодзи "палец вверх". В договоре заключалось дополнительное соглашение для утверждения цвета, но непосредственно подписи не было, и поставщик на этом основании не поставил "товар" в срок, а потом отказался возвращать 480 000 руб. залога.
Судом постановлено, что эмодзи в этом случае являлся достаточным для договоренности и принял сторону клиента.
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