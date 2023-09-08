Ростовский суд приравнял смайлик "палец вверх" к подписи в документе

0:54 Your browser does not support the audio element. Культура

Арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение суда первой инстанции, который постановил, что эмодзи (значок-символ в мессенджере) "большой палец вверх" под сообщением равносилен подписи под допсоглашением.

Фото: Дмитрий Плотников, Pravda.Ru

Об этом со ссылкой на сайт суда пишет "МК".

Предприниматель, который планировал поставить заказчику торговый павильон в виде ретрофургона, предложил ему вариант цвета, на что тот "ответил" эмодзи "палец вверх". В договоре заключалось дополнительное соглашение для утверждения цвета, но непосредственно подписи не было, и поставщик на этом основании не поставил "товар" в срок, а потом отказался возвращать 480 000 руб. залога.

Судом постановлено, что эмодзи в этом случае являлся достаточным для договоренности и принял сторону клиента.