Актёр Мартон рассказал о последнем разговоре с Ниной Ургант

Народный артист Николай Мартон, который в течение 60 лет был коллегой Нины Ургант в Александринском театре, а также жил по соседству с ней на даче, рассказал NEWS. ru о своём последнем разговоре с актрисой.

Мартон рассказал, что в посёлке в Ленинградской области рядом с его дачей находятся коттеджи многих знаменитостей. Кроме жившей по соседству Нины Ургант, рядом, по его словам, находятся дома Людмилы Сенчиной, Ивана Краско, Михаила Боярского. По словам артиста, Нина Ургант с Людмилой Сенчиной часто приглашали его на чай, поговорить об искусстве.

Мартон вспомнил, что последний раз говорил с Ниной Ургант по телефону 4 сентября, когда поздравлял её с днём рождения (актрисе в этот день исполнилось 94 года). По его словам, они проговорили больше часа, как будто артистка хотела "наговориться напоследок".

"Мы вспоминали наших коллег и друзей, которых уже нет с нами, наши спектакли. Ниночка сказала, что самым счастливым временем в уё жизни был период, когда она играла по 38-40 спектаклей в год. То есть она играла каждый день, а иногда -по два спектакля в день. Главный в жизни для Нины была профессия", — рассказал её сосед.

Нины Ургант не стало 3 декабря. Прощание с ней пройдёт в Александринском театре в Санкт-Петербурге 8 декабря.

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