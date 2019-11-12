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Concord Orchestra: Властелин Тьмы уже совсем близко

Культура » Музыка print

Тысячи российских зрителей с нетерпением ожидают премьеры шоу-мистерии "Симфонические рок-хиты. Властелин Тьмы". Первый в мире танцующий симфонический оркестр выступит 3 декабря в Москве на сцене Крокус Сити Холл. 

Шоу-мистерия — необычайный творческий эксперимент

Постановкой шоу и хореографической подготовкой музыкантов занимался молодой и талантливый петербургский режиссер, хореограф и балетмейстер Илья Устьянцев. "Для меня участие в этом проекте своеобразный творческий вызов. Рок, танец, симфоническое звучание, игра света — соединить это все воедино показалось мне крайне интересной задачей", — отмечает Устьянцев. В шоу каждый музыкант проявляет свое дарование. В программе более 20 музыкальных композиций, каждая сыграна как мини-спектакль: подобраны хореографические образы, которые затем воплощаются в современном пластическом танце. "Шоу потребовало тщательной подготовки, многочасовых репетиций. Это очень сложно: танцевать и играть одновременно, ведь любое самое незначительное движение меняет звучание инструмента. В шоу мы совмещаем сразу несколько амплуа: музыкальное, хореографическое, драматургическое",- рассказывает дирижер оркестра Фабио Пирола.

Великое противостояние Добра и Зла

Шоу-мистерия увлекает зрителя с самого первого момента. На сцене разворачивается эпичная сцена биты. В решающий момент битвы на Землю приходит Властелин Тьмы со своим могучим войском. Рыцари Тьмы похищают у людей способность слышать и понимать друг друга и лишают их Музыки. Силы Добра ослабевают. Но Властелин Тьмы принимает решение выступить против своего войска и вернуть людям Музыку. Чем закончится великое противостояние Добра и Зла, об этом можно только догадываться…

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Мы хотим сделать этот мир лучше.

CONCORD ORCHESTRA много гастролирует, музыкантам часто приходится видеть, как сложные жизненные обстоятельства погружают людей в пучину отчаяния, как мало у них причин для радости, сколько горя и страданий вокруг. Но после концертов знаменитого оркестра тысячи зрителей уходят окрыленными, а затем пишут в социальных сетях о том, что музыканты вернули им надежду на лучшее, подарили море положительных эмоций. Создавая концепцию нового шоу, художественный руководитель и дирижер Фабио Пирола поставил перед собой сверхзадачу: показать зрителям, что зло не вечно, и в жизни всегда есть место для радости. "Мы хотим сделать этот мир лучше. И я убежден, что новое шоу еще один важный этап в реализации этой благородной цели", — говорит Фабио Пирола.

CONCORD ORCHESTRA всегда в главной роли

В мире современной музыки симфонические оркестры часто представляют программы совместно с рок-группами. Но только CONCORD ORCHESTRA выступает исключительно в главной роли, соединяя рок-н-ролльную базу, струнную группу и духовые инструменты. Музыканты играют все партии наизусть, танцуют, импровизируют. Симфония рока поражает своей мощью и экспрессией, удивляет и завораживает. В исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов звучат кавер-версии самых знаменитых композиций Nirvana, Kiss, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.

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Мы делаем симфоническую музыку популярной

Художественный руководитель и дирижер оркестра итальянец Фабио Пирола на протяжении всей своей музыкальной карьеры мечтал популяризировать симфоническую музыку, открыть ее для широкой публики. В 2015 году он приехал в Санкт-Петербург, друзья познакомили его с творчеством Metallica, Linkin Park, Rammstein, Guns N' Roses и других легендарных рок-групп. Итальянец принял рок-музыку всей душой, увидел в ней грандиозные возможности для творческих экспериментов. Именно в России у него появилась идея соединить рок и симфоническую музыку. Фабио удалось собрать международную команду профессиональных музыкантов, творчески одаренных и открытых для всего нового. Так был создан уникальный проект, не имеющий аналогов ни в России, ни в мире. Первый в мире танцующий симфонический оркестр начал свою концертную деятельность в 2016 году, а сейчас в творческой копилке оркестра уже 5 грандиозных авторских шоу и более 300 концертов, которые с успехом прошли на культовых концертных площадках страны. CONCORD ORCHESTRA популяризирует симфоническую музыку не только через рок-хиты. В репертуаре оркестра есть венские вальсы и аргентинское танго.

Получить более подробную информацию о шоу и приобрести электронные билеты можно приобрести на официальном сайте www.concordorchestra.ru

Темы шоу премьера concord orchestra крокус сити холл симфонические рок-хиты. властелин тьмы
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