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В Москве состоится премьера киноверсии спектакля по роману Мединского

Культура » Театр print

С 1 по 10 ноября 2019 года федеральный проект "Театральная Россия" при поддержке Российского военно-исторического общества запускает показы киноверсии спектакля "Смута. 1609-1611 гг." в постановке Государственного академического Малого театра на 1000 экранах. Показы пройдут не только в России, но и в Абхазии, Азербайджане, Казахстане, Армении, Белоруссии, а также Германии и Польше.

В Москве состоится премьера киноверсии спектакля по роману Мединского. 404628.jpeg

В Москве мировая премьера киноверсии спектакля "Смута. 1609-1611 гг." состоится 4 ноября в 18.00 в кинотеатре "Иллюзион". Это будет первый благотворительный показ в рамках социального спецпроекта "Театральная палитра", в основе которого бесплатные показы на больших экранах по всей России.

К эпохе Смутного времени сам Малый театр возвращался много раз. За всю историю — более 30 постановок. Премьера по произведению Владимира Мединского — новое, современное обращение к этому периоду. Режиссер Владимир Бейлис не в первый раз берет для постановки пьесу о Смутном времени. На главную роль — воеводы Смоленска Михаила Шеина — он пригласил народного артиста России Валерия Афанасьева. Главного противника Шеина — короля Польши Сигизмунда III — сыграл народный артист России Валерий Бабятинский. В спектакле, где речь идет одном из финальных аккордов мрачных событий конца XVI — начала XVII вв. казалось бы, нет места любви, только сражениям. Но в постановке Малого театра целых три лирических, любовных линии, каждая со своим концом, счастливым или нет, увидит зритель, пришедший в кинотеатр в день показа.

В Москве состоится премьера киноверсии спектакля по роману Мединского. 404627.jpeg

В ролях заняты ведущие артисты театра: народные артисты России Александр Ермаков, Владимир Дубровский, Александр Вершинин, заслуженные артисты Алексей Фаддеев, Дмитрий Кознов, актеры Лидия Милюзина, Олег Доброван, Александр Волков, Ольга Абрамова. Всего в постановке задействовано более сорока человек.

В оформлении спектакля использована музыка Георгия Свиридова. Художник-постановщик — Виктор Герасименко.

Федеральный проект "Театральная Россия" реализуются благотворительным фондом "Мир и Гармония" при поддержке Министерства культуры РФ.

В рамках показов киноверсии спектакля "Смута. 1609-1611 гг." состоится Всероссийский творческий конкурс на лучший проект — сочинение или видеоролик — по спектаклю "Смута. 1609-1611 гг.". Конкурс организован благотворительным фондом "Мир и Гармония" при поддержке Российского военно-исторического общества. Конкурс реализуется для привлечения внимания общественности к актуальным проблемам, связанным с вопросами патриотизма в современном обществе, развития творческого потенциала участников, повышение интереса к истории России.

В регионах киноверсию спектакля "Смута. 1609-1611 гг." можно будет увидеть не только на культурных площадках, в Омске, Екатеринбурге, Оренбурге, Ростове на Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Саратове, Самаре, Воронеже, Сочи, Ижевске и Санкт-Петербурге спектакль будет показан в эфире центрального телевидения. А в тамбовской области киноверсия спектакля будет показана в каждой школе.

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