Музыканта и актера Петра Мамонова выписали из больницы, куда он ранее был положен с инфарктом, сообщила РИА "Новости" его жена Ольга.
Он был прооперирован, но требуется еще одна операция. Она состоится через две недели, и Мамонов решил провести это время дома, а не в больнице, так что выписался под расписку. Ольга Мамонова сообщила, что ее муж не очень хорошо себя чувствует, поскольку инфаркт был совсем недавно.
Мамонов был вокалистом в рок-группе "Звуки Му", после ее распада выпускал сольные альбомы. Снимался в ряде фильмов, включая картины "Игла", "Такси-блюз", "Пыль", "Царь", "Остров". Также выступал с моноспектаклями "Мыши, мальчик Кай и Снежная Королева", "Шоколадный Пушкин" и другими.
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