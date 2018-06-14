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Источник Правда.Ру

Умер Станислав Говорухин

Культура

Сегодня на 83-м году жизни скончался народный артист России, режиссер, депутат Государственной думы Станислав Говорухин.  Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Фото: википедия

Ранее сообщалось, что Говорухин 13 июня был госпитализирован в ЦКБ в крайне тяжелом состоянии.

Как писала "Правда.Ру", информация о смерти режиссера появилась в СМИ еще накануне, но тогда ее опроверг пресс-секретарь Говорухина.

Станислав Сергеевич плохо себя чувствовал на кинофестивале "Кинотавр", прошедшем в Сочи. Это и стало причиной разговоров в прессе, однако работающая с режиссером директор назвала появившуюся информацию о его смерти "злой шуткой". Теперь, к сожалению, информация подтвердилась.

Среди его картин - фильм "Вертикаль" (1967, в котором одну из ролей исполнил Владимир Высоцкий и прозвучали его песни), "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1972), "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981), "В поисках капитана Гранта" (1985), "Десять негритят" (1987), первый советский боевик "Пираты XX века" (1979, Говорухин - автор сценария), многосерийный телефильм "Место встречи изменить нельзя" (1979, одну из главных ролей в фильме сыграл Владимир Высоцкий), документальный фильм "Так жить нельзя" (1987), "Ворошиловский стрелок" (1998, главную роль в фильме исполнил Михаил Ульянов), "Благословите женщину" (2003), "Не хлебом единым" (2005), "Артистка" (2007), "Пассажирка" (2009), "В стиле Jazz" (2010), "Weekend" (2013), "Конец прекрасной эпохи" (2015).

Станислав Говорухин был человеком дела. Считал, что главная обязанность мужчины - сидеть по двенадцать часов за столом и работать. Этим он и занимался всю жизнь, отдавая себя кино, а позже - еще и политике, стараясь служить России не только как деятель искусств, но и деятель общественный, а также депутат Госдумы. Себя он не берег, признаваясь: "Я много курю, много пью, у меня нет никакого распорядка дня. И мне хорошо".

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Темы кино смерть кончина режиссер Станислав Говорухин
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