Догилева резко сменила имидж ради съемок в сериале про вампиров

Актриса Татьяна Догилева резко сменила имидж ради съемок в телесериале "Вампиры средней полосы".

Актер Михаил Ефремов, который также принимает участие в съемках, выложил в Instagram совместное фото с Догилевой.

На снимке Догилева выглядит располневшей. Кроме того, она изменила цвет волос. Что касается сюжета нового сериала, то известно, что он будет посвящен семье вампиров, проживающих в одном из городов России.

Михаил Ефремов будет играть роль Святослава Вернидубовича, главы вампиров.

Татьяна Догилева будет играть роль Ирины Витальевны — хранительницы "общественного договора". На основании этого документа вампиры приняли решение не убивать "обычных" людей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Татьяна Догилева написала роман.

Актриса Татьяна Догилева написала роман