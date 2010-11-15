Актриса Татьяна Догилева резко сменила имидж ради съемок в телесериале "Вампиры средней полосы".
Актер Михаил Ефремов, который также принимает участие в съемках, выложил в Instagram совместное фото с Догилевой.
На снимке Догилева выглядит располневшей. Кроме того, она изменила цвет волос. Что касается сюжета нового сериала, то известно, что он будет посвящен семье вампиров, проживающих в одном из городов России.
Михаил Ефремов будет играть роль Святослава Вернидубовича, главы вампиров.
Татьяна Догилева будет играть роль Ирины Витальевны — хранительницы "общественного договора". На основании этого документа вампиры приняли решение не убивать "обычных" людей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Татьяна Догилева написала роман.
В ближайшем будущем в книжных магазинах появится первый роман известной актрисы театра и кино под названием "Жизнь и приключения Светы Хохряковой".
По словам пресс-аташе издательства АСТ Валерии Осиповов, это авантюрно-приключенческий роман с увлекательным сюжетом, написанный хорошим, легким языком. Главная героиня романа — 25-летняя провинциалка Света Хохрякова.
Читайте также: Татьяна Догилева попала в больницу
Сама Догилева отмечает: "Я из себя писательницы не строю. Как пойдет книжка, так и пойдет. Финал подразумевает продолжение, но посмотрим, как читатели воспримут первый роман". Актриса добавила, что редакторы не сильно вмешивались в текст романа: "Я сама приставала — что переделать, может природу дописать, у меня там мало природы, но сказали, что все нормально, и природы хватит".
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.