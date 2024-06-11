Косметолог предоставил рекомендации по уменьшению нежелательных эффектов после химического пилинга

Минимизация рисков: советы после химического пилинга

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В процессе восстановления после пилинга необходимо особенно осторожно подходить к уходу за кожей, так как применение скрабов, густых кремов и декоративной косметики может иметь негативные последствия. Эту важную информацию предоставила врач-дерматолог и косметолог Елена Мошкова.

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По словам Мошковой, пилинг фактически представляет собой контролируемый химический ожог кожи, при этом наибольший риск негативных эффектов связан с глубокими процедурами. Однако, такие процедуры применяются редко в дерматокосметологии.

Глубокие пилинги могут вызывать серьезные местные побочные эффекты, такие как изменение текстуры кожи, стойкое расширение мелких сосудов ("звездочки") и рубцовые изменения. Также возможна гипер- и гипопигментация из-за избыточного проникновения химического состава.

В основном косметологи предпочитают проводить срединные и поверхностные процедуры, которые обычно легче переносятся и редко вызывают осложнения. Однако, даже после таких процедур важно следить за состоянием кожи и соблюдать основные рекомендации.

После большинства химических пилингов на коже может появиться шелушение и корочки, которые необходимо дать сойти самостоятельно, не используя скрабы или средства с кислотами, чтобы избежать мокнущих эрозий и пигментных пятен.

Важно отказаться от плотного крема для лица в период восстановления после пилинга, чтобы не создавать пленку, которая может спровоцировать появление белых угрей. Также следует воздержаться от нанесения декоративной косметики до полного восстановления кожи, чтобы избежать развития бактериального гнойного осложнения.

Людям с частыми обострениями герпеса рекомендуется начать прием противовирусных препаратов за два дня до процедуры, так как после пилинга высок риск появления высыпаний.