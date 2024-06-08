Как добиться упругих ягодиц: простые упражнения и эффективные советы

Что действительно нужно делать для упругих ягодиц

Достичь подтянутых и упругих ягодиц не так сложно, как кажется. Вам помогут три ключевых правила: подходящие упражнения, режим тренировок и отдыха, а также увеличение повседневной активности.

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Главные упражнения для круглых ягодиц:

Приседания: поставьте ноги на ширину плеч, держите носки ровно, сгибайте колени под углом 90 градусов на вдохе, а на выдохе медленно возвращайтесь назад. Живот втяните, лопатки отведите назад.

Выпады: станьте прямо, ноги на ширине плеч. Шаг назад одной ногой, затем присядьте, задержитесь на 10 секунд, поменяйте ногу.

Обратный мостик: лягте на пол, согните ноги в коленях, руки вытяните вдоль тела. Поднимите таз, опираясь на плечи и стопы, задержитесь в верхней точке на 10 секунд, медленно опуститесь.

График тренировок: выполняйте эти упражнения три раза в неделю, по 20 повторений в три подхода. Не забывайте, что мышцы растут во время отдыха, поэтому чередуйте тренировки и спокойные дни. В остальное время больше двигайтесь, гуляйте, находитесь на цыпочках во время готовки или уборки. Повседневная активность также важна для формы ягодиц. Не забывайте о растяжке — она помогает придать мышцам женственную, изящную форму.