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Как добиться упругих ягодиц: простые упражнения и эффективные советы

Что действительно нужно делать для упругих ягодиц

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Достичь подтянутых и упругих ягодиц не так сложно, как кажется. Вам помогут три ключевых правила: подходящие упражнения, режим тренировок и отдыха, а также увеличение повседневной активности.

Что действительно нужно делать для упругих ягодиц
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Главные упражнения для круглых ягодиц:

  • Приседания: поставьте ноги на ширину плеч, держите носки ровно, сгибайте колени под углом 90 градусов на вдохе, а на выдохе медленно возвращайтесь назад. Живот втяните, лопатки отведите назад.
  • Выпады: станьте прямо, ноги на ширине плеч. Шаг назад одной ногой, затем присядьте, задержитесь на 10 секунд, поменяйте ногу.
  • Обратный мостик: лягте на пол, согните ноги в коленях, руки вытяните вдоль тела. Поднимите таз, опираясь на плечи и стопы, задержитесь в верхней точке на 10 секунд, медленно опуститесь.
  • График тренировок: выполняйте эти упражнения три раза в неделю, по 20 повторений в три подхода. Не забывайте, что мышцы растут во время отдыха, поэтому чередуйте тренировки и спокойные дни. В остальное время больше двигайтесь, гуляйте, находитесь на цыпочках во время готовки или уборки. Повседневная активность также важна для формы ягодиц. Не забывайте о растяжке — она помогает придать мышцам женственную, изящную форму.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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