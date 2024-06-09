Парабены в косметике: что это такое и стоит ли их избегать?

Когда речь идет о правилах красоты, некоторые из них стали незыблемыми: не ложитесь спать с макияжем, не мойте окрашенные волосы горячей водой, и, возможно, самое спорное – избегайте продуктов с парабенами. Первые два совета понятны, но третий вызывает много обсуждений и вопросов. Давайте вместе с порталом instyle.com разберёмся, что такое парабены и вредят ли они коже.
Это группа химических веществ, используемых в косметике, средствах по уходу за кожей и волосами в качестве консервантов. Шарлин Валледор, соучредитель и президент SOS Beauty, объясняет, что парабены предотвращают рост бактерий, дрожжей и плесени в продуктах, что делает их безопасными для длительного использования. Рон Робинсон, химик-косметолог и основатель BeautyStat, добавляет, что этот компонент можно найти не только в косметике, но и в продуктах питания и напитках.
Некоторые исследования показывают, что длительное использование парабенов может вызывать гормональные нарушения и связано с развитием рака молочной железы. Особенно громким стал эксперимент 2004 года, но его критиковали за небольшую выборку и отсутствие контрольной группы. Более серьезная причина избегать парабенов – это их способность вызывать кожные аллергии и раздражения, особенно у людей с чувствительной кожей.
Если вы решили избегать этого ингредиента, внимательно читайте состав продуктов. На этикетках парабены обозначаются как метилпарабен, пропилпарабен, этилпарабен и бутилпарабен. Многие бренды уже перешли на использование альтернативных консервантов и обозначают это специальными значками, такими как «без парабенов».
Вместо парабенов используются сорбиновая кислота, бензойная кислота и левулиновая кислота. Однако исследования этих альтернативных консервантов не всегда обширны, и их безопасность также подвергается обсуждению. Валледор отмечает, что существует большой спрос на «чистые» и «натуральные» консерванты, такие как сорбат калия и экстракт розмарина, но их эффективность и безопасность все еще изучаются.
В конечном итоге, решение о использовании продуктов с парабенами остается за вами. Если вас беспокоят потенциальные риски, лучше избегать продуктов, содержащих этот ингредиент.
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