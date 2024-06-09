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Парабены в косметике: что это такое и стоит ли их избегать?

Всё, что нужно знать о парабенах в косметике

2:46
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь идет о правилах красоты, некоторые из них стали незыблемыми: не ложитесь спать с макияжем, не мойте окрашенные волосы горячей водой, и, возможно, самое спорное – избегайте продуктов с парабенами. Первые два совета понятны, но третий вызывает много обсуждений и вопросов. Давайте вместе с порталом instyle.com разберёмся, что такое парабены и вредят ли они коже.

Всё, что нужно знать о парабенах в косметике
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что такое парабены?

Это группа химических веществ, используемых в косметике, средствах по уходу за кожей и волосами в качестве консервантов. Шарлин Валледор, соучредитель и президент SOS Beauty, объясняет, что парабены предотвращают рост бактерий, дрожжей и плесени в продуктах, что делает их безопасными для длительного использования. Рон Робинсон, химик-косметолог и основатель BeautyStat, добавляет, что этот компонент можно найти не только в косметике, но и в продуктах питания и напитках.

Почему парабены имеют плохую репутацию?

Некоторые исследования показывают, что длительное использование парабенов может вызывать гормональные нарушения и связано с развитием рака молочной железы. Особенно громким стал эксперимент 2004 года, но его критиковали за небольшую выборку и отсутствие контрольной группы. Более серьезная причина избегать парабенов – это их способность вызывать кожные аллергии и раздражения, особенно у людей с чувствительной кожей.

Как избежать парабенов в косметике?

Если вы решили избегать этого ингредиента, внимательно читайте состав продуктов. На этикетках парабены обозначаются как метилпарабен, пропилпарабен, этилпарабен и бутилпарабен. Многие бренды уже перешли на использование альтернативных консервантов и обозначают это специальными значками, такими как «без парабенов».

Альтернативы парабенам

Вместо парабенов используются сорбиновая кислота, бензойная кислота и левулиновая кислота. Однако исследования этих альтернативных консервантов не всегда обширны, и их безопасность также подвергается обсуждению. Валледор отмечает, что существует большой спрос на «чистые» и «натуральные» консерванты, такие как сорбат калия и экстракт розмарина, но их эффективность и безопасность все еще изучаются.

В конечном итоге, решение о использовании продуктов с парабенами остается за вами. Если вас беспокоят потенциальные риски, лучше избегать продуктов, содержащих этот ингредиент.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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