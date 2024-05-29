Зуд кожи: основные причины и как с ними бороться

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Врач Ражева отметила основные факторы, вызывающие зуд кожи

1:36
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Врач-дерматолог Полина Ражева поделилась основными причинами кожного зуда. Испытывать желание почесать кожу время от времени — вполне нормальное явление, однако, когда это происходит на постоянной основе, следует насторожиться. Зуд при атопическом дерматите или крапивнице, как правило, концентрируется непосредственно на участках, где появилась сыпь, и при правильном лечении неприятный симптом отступает.

Врач Ражева отметила основные факторы, вызывающие зуд кожи
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Эксперт подчеркнула, что при заболевании внутренних органов зуд может быть лишь одним из симптомов. Например, при сахарном диабете также появляется сухость во рту, жажда и усталость, а патология щитовидной железы проявляется резкими переменами настроения, потливостью, скачками веса и слабостью. Болезни печени, помимо зуда, могут проявляться через боль в правом верхнем квадранте живота и нарушенное пищеварение. Психогенный зуд может возникнуть при тревожных расстройствах, депрессии и некоторых других психических заболеваниях.

Врач также отметила, что зуд на невоспаленной коже может возникнуть при постгерпетической невралгии, а брахиорадиальный зуд характерен для области предплечья, а парестетическая ноталгия — для зоны спины. Паразиты, такие как клещи, вши, круглые черви, могут также быть причиной зуда на коже, а инфекционные заболевания, вроде герпеса, ветрянки, кори или краснухи, также провоцируют его появление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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