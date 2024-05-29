Зуд кожи: основные причины и как с ними бороться

Врач-дерматолог Полина Ражева поделилась основными причинами кожного зуда. Испытывать желание почесать кожу время от времени — вполне нормальное явление, однако, когда это происходит на постоянной основе, следует насторожиться. Зуд при атопическом дерматите или крапивнице, как правило, концентрируется непосредственно на участках, где появилась сыпь, и при правильном лечении неприятный симптом отступает.
Эксперт подчеркнула, что при заболевании внутренних органов зуд может быть лишь одним из симптомов. Например, при сахарном диабете также появляется сухость во рту, жажда и усталость, а патология щитовидной железы проявляется резкими переменами настроения, потливостью, скачками веса и слабостью. Болезни печени, помимо зуда, могут проявляться через боль в правом верхнем квадранте живота и нарушенное пищеварение. Психогенный зуд может возникнуть при тревожных расстройствах, депрессии и некоторых других психических заболеваниях.
Врач также отметила, что зуд на невоспаленной коже может возникнуть при постгерпетической невралгии, а брахиорадиальный зуд характерен для области предплечья, а парестетическая ноталгия — для зоны спины. Паразиты, такие как клещи, вши, круглые черви, могут также быть причиной зуда на коже, а инфекционные заболевания, вроде герпеса, ветрянки, кори или краснухи, также провоцируют его появление.
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