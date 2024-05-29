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Борьба с мешками под глазами: от патчей до блефаропластики

Как быстро и эффективно устранить мешки под глазами

1:47
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Мешки под глазами могут быть следствием различных факторов, поэтому важно определить их причину. Это может быть утренняя отечность, вызванная недостаточным сном, неправильным образом жизни или употреблением соленой и острой пищи. Отсутствие активности также может способствовать появлению отеков. Если отеки возникают время от времени, важно выявить их первопричину и начать профилактические меры, такие как коррекция режима сна, питания и занятия спортом. Утренняя отечность может привести к растяжению кожи под глазами, что со временем может стать причиной возрастных изменений и обратить ваше внимание к пластической хирургии.

Как быстро и эффективно устранить мешки под глазами
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Гидрогелевые патчи могут помочь справиться с отеками, вызванными образом жизни. Однако, если склонность к отекам является наследственной или связана с проблемами здоровья (например, с почками или печенью), то бороться с ними гораздо сложнее. Они могут стать предтечей жировых грыж на нижнем веке, что является возрастной проблемой.

Кроме патчей и кремов с противоотечными компонентами, существуют альгинатные маски, способствующие омоложению и улучшению кровообращения в области вокруг глаз. Микротоковая терапия, мезотерапия и лимфодренажный массаж также могут помочь улучшить микроциркуляцию крови и вывод излишней жидкости.

Если косметические средства перестают быть эффективными, можно обратиться к косметологическим процедурам, таким как мезотерапия и массаж. В случае недостаточной эффективности, возможно, потребуется нижняя блефаропластика для удаления грыж и подтяжки кожи в области нижнего века.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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