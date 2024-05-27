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Летний макияж: три простых трюка от профессионального визажиста

Визажист Никитина предложила три легких варианта макияжа на летний сезон

Моя семья » Красота и стиль

Профессиональный визажист Александра Никитина предложила три простых варианта летнего макияжа, которые идеально подойдут для сезона. Она утверждает, что яркий летний макияж можно создать всего одним средством, например, холодной розовой помадой, которую можно использовать как для щек, так и для губ, а затем растушевать. Этот трюк также работает и с яркими тенями, которые могут быть использованы и как подводка, и как румяна.

Визажист Никитина предложила три легких варианта макияжа на летний сезон
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для тех, кто не любит стрелки, яркие тени также могут создать эффектный образ. Важно плотно нанести тени по всему подвижному веку, а также нанести цвет на нижнее веко. Никитина рекомендует использовать кремовые или жидкие варианты теней или наносить базу в виде тонального крема или консилера перед использованием обычных теней. В случае прокрашивания нижнего века яркими тенями, важно использовать кисточку или ватную палочку для более аккуратного нанесения.

Она также отмечает важность ярко прокрашенных ресниц и заполнение слизистой нижнего века цветом, как сообщает Москва 24.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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