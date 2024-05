Летний макияж: три простых трюка от профессионального визажиста

Профессиональный визажист Александра Никитина предложила три простых варианта летнего макияжа, которые идеально подойдут для сезона. Она утверждает, что яркий летний макияж можно создать всего одним средством, например, холодной розовой помадой, которую можно использовать как для щек, так и для губ, а затем растушевать. Этот трюк также работает и с яркими тенями, которые могут быть использованы и как подводка, и как румяна.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication