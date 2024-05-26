Благотворные фрукты для кожи и волос: укрепляйте свою красоту естественным путем

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Пять фруктов для красоты: как они улучшают здоровье кожи и волос?

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Богатство питательных веществ во фруктах делает их неотъемлемой частью здорового образа жизни. Они не только улучшают физическое состояние, но и способствуют красоте кожи и волос. Портал femina.in называет несколько фруктов, которые действительно работают в этом направлении.

Пять фруктов для красоты: как они улучшают здоровье кожи и волос?
Фото: pixabay.com by public domain is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ананас: осветление и защита

Помимо витамина С, он содержит магний, витамин B, фосфор и клетчатку, поддерживающие сердце, мозг и иммунную систему. Регулярное употребление ананаса способствует борьбе со старением кожи благодаря его антиоксидантным свойствам.

Амла: стимулятор роста волос и очищение кожи

Индийский крыжовник, богатый витамином C, помогает стимулировать рост волос и улучшает состояние кожи. Он также способствует снижению воспаления, увеличивает выработку коллагена и усваивание железа.

Апельсины: упругость и увлажнение

Апельсины богаты витамином C, который улучшает упругость кожи, увлажняет ее и делает более молодой. Этот фрукт также укрепляет иммунную систему.

Арбуз: освежение и увлажнение

С более чем 90% содержанием воды, арбуз прекрасно увлажняет кожу и поддерживает ее молодость. Богат ликопином, он защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.

Гранат: молодость и увлажнение

Гранат богат коллагеном, который придает лицу молодость и свежесть. Он также помогает бороться с сухостью, придает упругость и увлажняет кожу.

Добавьте эти фрукты в свой рацион, чтобы насладиться их благотворными свойствами для кожи и волос.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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