Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прилучный снова подал в суд на Муцениеце и поехал на выпускной к сыну
Эксперт рассказал о рисках инвестиционных страховых продуктов в банках
Россиянка описала границы в США фразой "здесь нас не ждут"
Названы пять примет мошенников в объявлениях о продаже авто
Дженнифер Лопес ответила на вопрос об отношениях с Аффлеком
Нотариальное заверение договора дарения жилья хотят сделать обязательным
Полезное ли соседство: сажаем дыню с картофелем
В советском кино было два фильма с героями по фамилии Самохвалов
Эксперты ответили, как привлечь внимание питомца
Секреты молодости рук: советы косметолога для совершенного ухода

Четыре рекомендации косметолога для сохранения молодости ваших рук

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Мы часто сосредотачиваемся на поддержании красоты кожи лица, забывая, что наши руки тоже нуждаются в заботе. Врач-косметолог Марина Бековицкая объяснила, какие правила помогут сохранить молодость кожи рук, чтобы они не выдавали возраст.

Четыре рекомендации косметолога для сохранения молодости ваших рук
Фото: commons.wikimedi.org by U3190523 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Руки требуют особого внимания, так как их кожа гораздо тоньше, чем на лице, и страдает больше из-за ультрафиолетового излучения и контакта с химическими веществами. Уход за руками должен быть таким же тщательным, как и за зоной вокруг глаз.

Марина Бековицкая рекомендует:

  • Использовать кремы с ретинолом в осенне-зимний период, когда солнечная активность не столь высока. Ретинол делает кожу чувствительной к УФ-лучам, поэтому важно защищать ее от солнца.
  • Регулярно проводить процедуры с гиалуроновой кислотой, такие как биоревитализация, мезотерапия и плазмотерапия. Гиалуроновая кислота увлажняет кожу и заполняет морщинки.
  • Применять кремы с мочевиной и парафиновые процедуры. Кремы с мочевиной смягчают кожу и предотвращают появление складок, а парафиновые ванночки, которые часто предлагают во время маникюра, прекрасно преображают кожу.
  • Защищать кожу от солнца, особенно в весенне-летний период, чтобы избежать пигментации от солнечных лучей.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Последние материалы
В Госдуме осудили запрет россиянам въезжать в Норвегию
В Копейске Челябинской области жилой дом ушел под воду
Способы использования йода для клубники
Телеведущий Маркони раскрыл секрет успеха КВН
Китай призвал другие страны поучаствовать в проекте Лунной станции
Россиянам рассказали, что делать, если они подобрали котенка на улице
Мужчина из Олонецкого района год скрывал смерть матери ради пенсионных выплат
Миндаль важен для здоровья сердца и сосудов
Лимонный манник: одинаково вкусен и с горячим чаем, и с холодным молоком
Футболист Антон Миранчук о победе брата: "Гордость наша"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников