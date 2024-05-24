Секреты молодости рук: советы косметолога для совершенного ухода

Четыре рекомендации косметолога для сохранения молодости ваших рук

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы часто сосредотачиваемся на поддержании красоты кожи лица, забывая, что наши руки тоже нуждаются в заботе. Врач-косметолог Марина Бековицкая объяснила, какие правила помогут сохранить молодость кожи рук, чтобы они не выдавали возраст.

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Руки требуют особого внимания, так как их кожа гораздо тоньше, чем на лице, и страдает больше из-за ультрафиолетового излучения и контакта с химическими веществами. Уход за руками должен быть таким же тщательным, как и за зоной вокруг глаз.

Марина Бековицкая рекомендует:

Использовать кремы с ретинолом в осенне-зимний период, когда солнечная активность не столь высока. Ретинол делает кожу чувствительной к УФ-лучам, поэтому важно защищать ее от солнца.

Регулярно проводить процедуры с гиалуроновой кислотой, такие как биоревитализация, мезотерапия и плазмотерапия. Гиалуроновая кислота увлажняет кожу и заполняет морщинки.

Применять кремы с мочевиной и парафиновые процедуры. Кремы с мочевиной смягчают кожу и предотвращают появление складок, а парафиновые ванночки, которые часто предлагают во время маникюра, прекрасно преображают кожу.

Защищать кожу от солнца, особенно в весенне-летний период, чтобы избежать пигментации от солнечных лучей.