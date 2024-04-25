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Лучшие косметические процедуры, которые стоит опробовать до достижения 40-летнего возраста

Топ косметических процедур: поддержание молодости кожи до 40 лет

1:15
Моя семья » Красота и стиль

В разные периоды жизни мы сталкиваемся с разнообразными изменениями в нашей внешности. В беседе с дерматологом и косметологом Татьяной Баллирано мы выяснили топовые процедуры, которые рекомендуется опробовать до достижения 40 лет.

Топ косметических процедур: поддержание молодости кожи до 40 лет
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  • Инъекции ботокса: с возрастом морщины становятся более выраженными, и инъекции ботокса становятся важным вариантом. Хотя эта процедура не для всех, она может быть эффективна после 30 лет, особенно если другие методы борьбы с морщинами не дают желаемого результата.
  • Мезотерапия и биоревитализация: с возрастом кожа теряет влагу, упругость и появляются пигментные пятна. Мезотерапия может помочь решить эти проблемы, поскольку позволяет создать индивидуальный план лечения. Биоревитализация также эффективна, особенно для сухой или обезвоженной кожи, и может начинаться уже с 30 лет.
  • Ультразвуковой пилинг: пилинги и чистки рекомендуется проводить хотя бы раз в год. Ультразвуковой пилинг является одним из вариантов, который помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии и замедлять возрастные изменения.


Качественное омоложение лица. Подбор процедур от врача-косметолога
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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