Лучшие косметические процедуры, которые стоит опробовать до достижения 40-летнего возраста

Топ косметических процедур: поддержание молодости кожи до 40 лет

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В разные периоды жизни мы сталкиваемся с разнообразными изменениями в нашей внешности. В беседе с дерматологом и косметологом Татьяной Баллирано мы выяснили топовые процедуры, которые рекомендуется опробовать до достижения 40 лет.

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Инъекции ботокса: с возрастом морщины становятся более выраженными, и инъекции ботокса становятся важным вариантом. Хотя эта процедура не для всех, она может быть эффективна после 30 лет, особенно если другие методы борьбы с морщинами не дают желаемого результата.

Мезотерапия и биоревитализация: с возрастом кожа теряет влагу, упругость и появляются пигментные пятна. Мезотерапия может помочь решить эти проблемы, поскольку позволяет создать индивидуальный план лечения. Биоревитализация также эффективна, особенно для сухой или обезвоженной кожи, и может начинаться уже с 30 лет.

Ультразвуковой пилинг: пилинги и чистки рекомендуется проводить хотя бы раз в год. Ультразвуковой пилинг является одним из вариантов, который помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии и замедлять возрастные изменения.



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