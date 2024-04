Здоровое питание для красивой кожи: диета при акне

Правильное питание имеет огромное значение не только для контроля веса, состояния ЖКТ и сосудов, но и для здоровья кожи. Дерматологи часто рекомендуют своим пациентам, страдающим от проблем с высыпаниями или акне, проверить состояние желудка и кишечника, а также изменить свой рацион.

Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic