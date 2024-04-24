Здоровое питание для красивой кожи: диета при акне

Избавляемся от проблемы с акне: рацион, который строит кожу изнутри

Правильное питание имеет огромное значение не только для контроля веса, состояния ЖКТ и сосудов, но и для здоровья кожи. Дерматологи часто рекомендуют своим пациентам, страдающим от проблем с высыпаниями или акне, проверить состояние желудка и кишечника, а также изменить свой рацион.

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Эксперты утверждают, что правильное, сбалансированное питание оказывает гораздо большее влияние на состояние кожи, чем косметические средства. Поэтому, если у вас возникли проблемы с кожей, изменение диеты может принести значительные улучшения уже через несколько месяцев.

Основные принципы диеты при борьбе с прыщами заключаются в нормализации работы кишечника, восстановлении микрофлоры и очищении организма от токсинов и шлаков. Включение продуктов с высоким содержанием клетчатки поможет очистить кишечник. Важно также употреблять овощи, фрукты, крупы твердых сортов и хлеб из грубой муки.

Для борьбы с прыщами рекомендуется также увеличить потребление цинка, который регулирует работу сальных желез. Цинк содержится в говядине, печени, морепродуктах. Витамины, особенно группы В, также важны для кожи и содержатся в сыре, капусте и пшеничной крупе. Витамины А и Е, находящиеся в пророщенной пшенице, зеленом горошке, рыбе и растительных маслах, помогают нормализовать гормональный фон и снизить покраснения.

Список продуктов, которые следует исключить из рациона при борьбе с акне, включает алкоголь, белый сахар, жирное мясо, пирожные и другие тяжелые десерты, арахис и молоко. Ограничение потребления соли также важно, так как избыток соли может нарушить водный баланс кожи.

Как избавиться от прыщей? Как очистить кожу? Акне и питание. Советы нутрициолога Ксении Чёрной👩🏻‍⚕️