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Как питание влияет на здоровье волос: экспертные советы диетолога

Потеря волос: как питание влияет на вашу прическу

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Моя семья » Красота и стиль

Специалист по питанию выявляет пищевые привычки, негативно влияющие на здоровье волос. Он отмечает недостаток белка как одну из главных причин выпадения волос, рекомендуя включать в рацион мясо птицы.

Потеря волос: как питание влияет на вашу прическу
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Пересыщение рациона продуктами с высоким содержанием сахара также может спровоцировать потерю волос, поскольку это увеличивает уровень андрогенов. Отказ от завтрака может осложнить поступление питательных веществ, что негативно сказывается на здоровье волос.

Недостаток витамина B12, содержащегося в говядине, молоке, морепродуктах и сырах, также может влиять на состояние волос, снижая их здоровье и красоту.

Мы сами гробим свои волосы. 7 привычек, о которых нужно забыть.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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