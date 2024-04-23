Как питание влияет на здоровье волос: экспертные советы диетолога

Потеря волос: как питание влияет на вашу прическу

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Специалист по питанию выявляет пищевые привычки, негативно влияющие на здоровье волос. Он отмечает недостаток белка как одну из главных причин выпадения волос, рекомендуя включать в рацион мясо птицы.

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Пересыщение рациона продуктами с высоким содержанием сахара также может спровоцировать потерю волос, поскольку это увеличивает уровень андрогенов. Отказ от завтрака может осложнить поступление питательных веществ, что негативно сказывается на здоровье волос.

Недостаток витамина B12, содержащегося в говядине, молоке, морепродуктах и сырах, также может влиять на состояние волос, снижая их здоровье и красоту.

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