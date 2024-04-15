Советы по уходу за волосами: как уменьшить частоту мытья головы

Советы, которые уменьшат необходимость в частом мытье волос — они действенны

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ежедневное мытье головы становится главной заботой для многих женщин, так как не все типы волос выглядят прекрасно на второй или третий день после мытья. Однако можно сократить частоту мытья, если знать несколько полезных советов.

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1. Не спешите: постепенно увеличивайте интервалы между мытьем головы, начиная с двух дней и постепенно увеличивая. Это позволит коже головы привыкнуть к новому ритму, хотя потребуется терпение и умение удержаться от частого трогания волос и кожи головы.

2. Пилинг: для глубокой очистки кожи головы можно использовать пилинг, который удаляет ороговевшие клетки. Нанесите пилинг на сухую кожу головы перед обычным мытьем волос. Энзимная пудра отлично справляется с этой задачей, оставляя кожу головы чистой на несколько дней.

3. Меньше стайлинга: избегайте частого использования гелей и пенок для укладки, так как они могут увеличить необходимость в ежедневном мытье головы. Чем чаще используются фиксирующие средства, тем сложнее очищается кожа головы, и волосы быстрее становятся жирными. Предпочтение стоит отдать шампуням глубокой очистки, но и их не следует злоупотреблять.

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