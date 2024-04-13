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Избегайте основных ошибок с тональным кремом: советы визажиста для стойкого макияжа

Избегайте этих ошибок, которые приводят к тому, что тональный крем скалывается на вашем лице

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Вы можете провести много времени, создавая идеальный макияж, но через некоторое время тональное средство начинает скатываться или отслаиваться. Знакомая проблема? Визажист Виктория Маслова поделилась причинами, по которым тональный крем покидает лицо без спроса, и как избежать этих ошибок.

Избегайте этих ошибок, которые приводят к тому, что тональный крем скалывается на вашем лице
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Перебор средства. Многие думают, что избыток тонального крема поможет скрыть все недостатки кожи, но на самом деле это приводит к обратному результату. Два или три слоя крема неудержимы на лице, и использование тон и корректора против недостатков является более оптимальным вариантом, чтобы избежать эффекта маски.

Отсутствие фиксатора. Если ваш макияж быстро стирается с лица, даже BB-крем, стоит обратить внимание на фиксирующий спрей. Фиксатор необходим, чтобы сохранить макияж на лице в течение всего дня. Однако его ежедневное использование не рекомендуется, особенно для проблемной кожи. Важно выбирать качественное средство, чтобы избежать изменения цвета тональной основы под воздействием спрея.

Несовместимость уходовой и декоративной косметики. Еще одна причина — несовместимость уходового средства с тональным кремом. Иногда это происходит из-за того, что уходовые продукты недостаточно впитались в кожу перед нанесением макияжа. Рекомендуется дождаться полного впитывания сыворотки или увлажняющего крема перед нанесением декоративной косметики. Если проблема остается, возможно, стоит выбрать другое уходовое средство для базы под макияж.

ТОП 10 ОШИБОК В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОСМЕТИКИ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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