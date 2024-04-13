Избегая ловушек: как избежать основных ошибок в борьбе с акне

Шесть ключевых недочетов при лечении угревой сыпи

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С проблемами акне могут столкнуться не только подростки, но и взрослые. Часто люди предпочитают пытаться справиться с этой проблемой самостоятельно, обращаясь к диетологам, эндокринологам и дерматологам лишь в крайних случаях.

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Однако важно избегать ошибок, которые могут усугубить ситуацию. Механическое извлечение прыщей, несмотря на его соблазнительность, может привести к заражению и распространению бактерий по коже. Нарушение регулярного ухода, такого как очищение, тонизирование и увлажнение, может также усилить проблему. Использование неподходящей косметики может вызвать обострение прыщей, поэтому важно быть внимательным к реакции кожи на новые продукты. Слишком агрессивное очищение, такое как слишком частое использование пилингов и масок, может нарушить естественный баланс кожи и привести к переизбытку себума. Неправильное удаление макияжа может привести к забиванию пор и появлению новых прыщей.

Поэтому важно использовать подходящие средства для удаления макияжа и готовить кожу к макияжу с помощью базы или увлажняющего крема.