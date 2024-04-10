Секреты естественной красоты: как достичь идеального тона кожи без макияжа

Применение этих советов позволит вам избежать использования консилера в ежедневном макияже

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметолог Виктория Акопян поделилась советами о том, как добиться ухоженного внешнего вида без использования декоративной косметики. Вместо того чтобы полагаться на тональные средства и пудру, рекомендуется обратить внимание на уход за кожей.

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Один из способов достичь ровного тона кожи — использовать уходовые продукты с витамином С, который помогает отбелить кожу, смягчить пигментацию и сделать тон более равномерным. Особое внимание следует уделить области вокруг глаз, где часто проявляется пигментация.

Важным шагом в уходе за кожей является увлажнение. Даже при жирном типе кожи, увлажнение необходимо для предотвращения появления шелушений. Подбирая увлажняющие средства, следует учитывать тип кожи и сезон.

Также стоит обратить внимание на брови, которые могут значительно влиять на общее восприятие внешности. Плотные и красиво оформленные брови позволят избежать необходимости коррекции перед каждым выходом из дома. В случае необходимости стимулирования роста бровей, можно использовать никотиновую кислоту, которая улучшает кровообращение и способствует активному росту волосков.

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