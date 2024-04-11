Как сочетать сапоги с платьем: руководство для гармоничного образа

10 модных способов носить сапоги с платьями: вдохновляйтесь стилем

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотя идея носить сапоги с платьями может показаться обыденной, мы всегда стремимся к тому, чтобы наш гардероб был не только разнообразным, но и гармоничным. Выбор правильных сочетаний позволяет создавать образы с минимальными усилиями, при этом подчеркивая индивидуальный стиль. Вот десять вариантов от byrdie.com, как сочетать сапоги с платьями.

Фото: Sesion Hippie by Gaudencio Garcinuño is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сапоги на плоской подошве и платье-комбинация

Сочетание шелкового платья-комбинации с массивными ботинками, напоминающими 90-е, остается популярным выбором.

Сапоги в стиле вестерн и шерстяное платье

Это сочетание отлично передает образ женщины, свободной и сексуальной, и при этом остается стильным и актуальным.

Сапоги выше колена и мини-платье

Это отличный способ подчеркнуть вашу фигуру. Сочетание ботфортов с мини-платьем создает сексуальный и стильный образ.

Лаконичные нейтральные тона и смелые принты

Сочетание классических ботильонов с яркими платьями с цветочным принтом поможет создать весенний и легкий образ.

Яркие ботильоны и платье-рубашка

Строгий образ платья-рубашки и ботильонов яркого цвета добавляет изюминку и оригинальность вашему стилю.

Сапоги со шнуровкой и объемное платье миди

Этот вариант сочетания придает образу непринужденности, делая его подходящим для любых ситуаций.

Замшевые сапоги до колена и вязанное платье

Классическое сочетание замшевых сапог с уютными вязаными платьями создает идеальный образ для осеннего сезона.

Сапоги на плоской подошве и мини-платье

Этот непринужденный образ подходит для повседневной носки и отлично сочетается с любыми платьями.

Кожаные ботинки и блейзер оверсайз

Сочетание блейзера оверсайз с кожаными ботинками создает современный и стильный образ для весеннего сезона.

Резиновые сапоги и платье-свитер

Сочетание таких сапог с уютным платьем-свитером идеально подходит для практичного и стильного образа во время дождливой погоды.

Выбирайте подходящий для вас стиль и создавайте неповторимые образы!

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