Расслабление, как в спа-салоне прямо дома: идеальная ванна по секретам экспертов

Откройте для себя идеальное расслабление после напряженной недели - создайте собственный уголок спа прямо у себя дома! Вам нужно лишь несколько простых шагов от byrdie.com, чтобы создать идеальную ванну.
Идеальная ванна с точки зрения дерматологов отличается от обычной концепции роскоши. Не нужно долго лежать в горячей воде или использовать ароматизированные моющие средства. Это может нанести вред вашей коже, вызвав сухость, раздражение и даже воспаление.
Приведите ванную комнату в порядок, создайте уютную атмосферу с помощью тихой музыки и ароматических свечей. Помойте ванну, налейте теплую воду, около 107 градусов, и добавьте соль. Она поможет расслабить мышцы и снимет воспаление.
Очищающие средства на основе овсяных хлопьев и масла, такие как ромашковое, помогут сохранить естественный жировой барьер вашей кожи, предотвращая раздражение. Добавьте несколько капель эфирных масел, таких как лаванда или роза, чтобы создать расслабляющий аромат.
Не забывайте о закусках и напитках - приготовьте что-то вкусное и наслаждайтесь вечером. Помните о комфорте - используйте подушку для ванны или свернутое полотенце под шею.
Время, проведенное в ванне, может быть настоящим подарком для вашего тела и разума. Подарите себе должное внимание и заботу, и вы почувствуете себя по-настоящему восстановленными и расслабленными.
Наслаждайтесь каждым моментом и помните, что забота о себе - это необходимость, а не роскошь.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.