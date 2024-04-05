Расслабление, как в спа-салоне прямо дома: идеальная ванна по секретам экспертов

Идеальная ванна: шаги к домашнему спа-релаксу

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Откройте для себя идеальное расслабление после напряженной недели - создайте собственный уголок спа прямо у себя дома! Вам нужно лишь несколько простых шагов от byrdie.com, чтобы создать идеальную ванну.

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Ванна, которая благотворно влияет на кожу

Идеальная ванна с точки зрения дерматологов отличается от обычной концепции роскоши. Не нужно долго лежать в горячей воде или использовать ароматизированные моющие средства. Это может нанести вред вашей коже, вызвав сухость, раздражение и даже воспаление.

Подготовка

Приведите ванную комнату в порядок, создайте уютную атмосферу с помощью тихой музыки и ароматических свечей. Помойте ванну, налейте теплую воду, около 107 градусов, и добавьте соль. Она поможет расслабить мышцы и снимет воспаление.

Использование успокаивающих ингредиентов

Очищающие средства на основе овсяных хлопьев и масла, такие как ромашковое, помогут сохранить естественный жировой барьер вашей кожи, предотвращая раздражение. Добавьте несколько капель эфирных масел, таких как лаванда или роза, чтобы создать расслабляющий аромат.

Позаботьтесь о себе

Не забывайте о закусках и напитках - приготовьте что-то вкусное и наслаждайтесь вечером. Помните о комфорте - используйте подушку для ванны или свернутое полотенце под шею.

Наслаждайтесь моментом

Время, проведенное в ванне, может быть настоящим подарком для вашего тела и разума. Подарите себе должное внимание и заботу, и вы почувствуете себя по-настоящему восстановленными и расслабленными.

Наслаждайтесь каждым моментом и помните, что забота о себе - это необходимость, а не роскошь.

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