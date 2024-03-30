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Сделайте сами: пять проверенных рецептов домашнего сухого шампуня

Сделай сама: пять проверенных рецептов сухого шампуня

2:23
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В арсенале по уходу за собой у каждой женщины есть пара хитростей, которые помогают быстро восстановить свежесть и привести себя в порядок. И если корректор легко справится с темными кругами под глазами, а прозрачное покрытие сделает маникюр аккуратным, то несвежие волосы могут уничтожить любой наряд. В таких ситуациях спасение придет от сухого шампуня. Если его нет в вашей косметичке, вы можете сделать его сами! Для этого я собрала лучшие рецепты.

Сделай сама: пять проверенных рецептов сухого шампуня
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Принцип работы сухих шампуней заключается в их абсорбирующем действии, которое поглощает излишки жира с кожи головы. Обычно в их состав входят абсорбирующие компоненты, такие как глина, экстракты риса, кукурузы, овса, тальк и крахмал. Сухие шампуни имеют порошкообразную текстуру и выпускаются в виде спреев. Они не только очищают волосы, но и добавляют им объем, поэтому могут использоваться в качестве средства для укладки. Однако их не рекомендуется часто применять, особенно если у вас сухие или ломкие волосы, и они не заменяют традиционное мытье.

Как использовать сухие шампуни, сделанные в домашних условиях? Для нанесения таких шампуней идеально подходит кисть для окрашивания. Наносите его только на корни волос, чтобы избежать пересушивания. После нанесения оставьте шампунь на волосах на 5-7 минут, затем удалите его расческой. Процедура "экспресс-мытья" завершена!

Для светлых волос:

Вариант №1: Смешайте 2 столовые ложки белой косметической глины с 1 ложкой пищевой соды и несколькими каплями эфирного масла.
Вариант №2: Измельчите 2 ложки овсяных хлопьев до состояния порошка, затем смешайте с 1 столовой ложкой молотой крапивы, 1 ложкой корня ириса и несколькими каплями масла розмарина.
Вариант №3: Смешайте 2 столовые ложки розовой глины с 1 столовой ложкой талька и половиной чайной ложкой соды.

Для темных волос:

Рецепт №1: Смешайте несколько столовых ложек какао с тальком и несколькими каплями эфирного масла. При желании добавьте немного корицы.
Рецепт №2: Смешайте 1 чайную ложку молотого миндаля с 1 столовой ложкой крахмала и &frac14 чайной ложкой темной рассыпчатой пудры для лица.

 

Сделайте сухой шампунь своими руками - 100% натуральный и экологичный!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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