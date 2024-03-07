Откройте секреты экспертов по уходу за губами: борьба с сухостью и трещинами

Может показаться, что с сухими и треснувшими губами вам придётся мириться до прихода весны, но на самом деле вы можете иметь гладкие и увлажнённые губы круглый год. Вот что рекомендуют дерматологи портала aad.org для восстановления их красоты и мягкости.
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Правильный выбор продуктов. Используйте бальзамы и помады, которые не вызывают раздражения. Откажитесь от средств с камфорой, ментолом и другими раздражающими ингредиентами.
Избегайте определённых компонентов. Ароматизаторы и ланолин могут ухудшить состояние ваших губ. Обратите внимание на список ингредиентов и предпочтите продукты без них.
Пользуйтесь эффективными компонентами. Керамиды, касторовое и минеральное масло способствуют заживлению губ. Выбирайте средства, содержащие эти вещества.
Регулярное увлажнение. Наносите бальзам или крем несколько раз в день и перед сном. Для сильно потрескавшихся губ используйте плотные мази, например, белый вазелин.
Защита от солнца. Не забывайте наносить бальзам с SPF 30 или выше перед выходом на улицу. Солнце может обжигать и ухудшать состояние губ.
Избегайте плохих привычек. Не облизывайте, не кусайте и не ковыряйте губы. Эти действия могут только усугубить проблему.
Обеспечьте увлажнение воздуха. Установите увлажнитель воздуха в вашей спальне, особенно если вы страдаете насморком и часто дышите через рот.
Следуя этим советам, вы скоро заметите улучшение состояния ваших губ.
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