Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JAMA Network: резкое сокращение финансов повышает риск развития деменции
Как к наличию собаки относится религия
Свинина с картофелем в духовке: сытное блюдо, с которым справится любой мужчина
Этот цветок привлекает внимание своими яркими и красивыми цветами
Режиссер Сарик Андреасян назвал актера Никиту Кологривого народным героем
Фестиваль "Чкаловская рыбалка-2024" превзошел все предыдущие мероприятия по масштабам в своей истории
Миллионы опасных автомобилей с неисправными подушками безопасности: новый отчет NHTSA
Молодая спутница Брэда Питта Инес де Рамон помогает ему пережить развод с Анджелиной Джоли
Панакота с кофейным сиропом и пралине на сгущёнке: изысканное удовольствие
Откройте секреты экспертов по уходу за губами: борьба с сухостью и трещинами

Как решить проблему сухих и треснувших губ: семь советов дерматологов

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Может показаться, что с сухими и треснувшими губами вам придётся мириться до прихода весны, но на самом деле вы можете иметь гладкие и увлажнённые губы круглый год. Вот что рекомендуют дерматологи портала aad.org для восстановления их красоты и мягкости.

Как решить проблему сухих и треснувших губ: семь советов дерматологов
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.
  1. Правильный выбор продуктов. Используйте бальзамы и помады, которые не вызывают раздражения. Откажитесь от средств с камфорой, ментолом и другими раздражающими ингредиентами.
  2. Избегайте определённых компонентов. Ароматизаторы и ланолин могут ухудшить состояние ваших губ. Обратите внимание на список ингредиентов и предпочтите продукты без них.
  3. Пользуйтесь эффективными компонентами. Керамиды, касторовое и минеральное масло способствуют заживлению губ. Выбирайте средства, содержащие эти вещества.
  4. Регулярное увлажнение. Наносите бальзам или крем несколько раз в день и перед сном. Для сильно потрескавшихся губ используйте плотные мази, например, белый вазелин.
  5. Защита от солнца. Не забывайте наносить бальзам с SPF 30 или выше перед выходом на улицу. Солнце может обжигать и ухудшать состояние губ.
  6. Избегайте плохих привычек. Не облизывайте, не кусайте и не ковыряйте губы. Эти действия могут только усугубить проблему.
  7. Обеспечьте увлажнение воздуха. Установите увлажнитель воздуха в вашей спальне, особенно если вы страдаете насморком и часто дышите через рот.

Следуя этим советам, вы скоро заметите улучшение состояния ваших губ.

Сохнут губы? 4 правила, как убрать сухость губ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии
В США рассказали о значении борьбы F-35 с ПВО РФ на Украине для Азии
Последние материалы
JAMA Network: резкое сокращение финансов повышает риск развития деменции
Как к наличию собаки относится религия
Свинина с картофелем в духовке: сытное блюдо, с которым справится любой мужчина
Этот цветок привлекает внимание своими яркими и красивыми цветами
Как решить проблему сухих и треснувших губ: семь советов дерматологов
Режиссер Сарик Андреасян назвал актера Никиту Кологривого народным героем
Фестиваль "Чкаловская рыбалка-2024" превзошел все предыдущие мероприятия по масштабам в своей истории
Миллионы опасных автомобилей с неисправными подушками безопасности: новый отчет NHTSA
Молодая спутница Брэда Питта Инес де Рамон помогает ему пережить развод с Анджелиной Джоли
Панакота с кофейным сиропом и пралине на сгущёнке: изысканное удовольствие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников