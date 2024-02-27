Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой

Как спасти обезвоженную и тусклую кожу одной процедурой

Одна из самых востребованных и безопасных процедур для восстановления кожи — Dermadrop. Мария Захарова, тренер-косметолог бьюти-пространства The Face Only, поделилась всем, что нужно знать о безинъекционной мезотерапии, включая кому подходит, частоту процедур и противопоказания.

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Dermadrop представляет собой эффективную процедуру, особенно актуальную в осенний период, когда кожа подвержена обезвоживанию и ухудшению состояния. Считается лучшей неинвазивной альтернативой биоревитализации, обеспечивая коже свежий вид и увлажнение.

Процедура включает применение сывороток на основе мелкомолекулярной гиалуроновой кислоты, которая является ключевым компонентом для увлажнения кожи. Сыворотки вводятся в глубокие слои дермы без использования иглы под давлением кислорода, обеспечивая индивидуальный подход к потребностям кожи.

Процедура безопасна и не имеет возрастных ограничений, хотя рекомендуется выполнение курса из 8-10 процедур один-два раза в год для достижения максимального результата. Dermadrop способен увлажнить кожу, сделать её более упругой, избавить от акне и морщин, а также дать лицу подтянутый вид.

Процедура подходит для всех, включая мужчин и беременных женщин, и не имеет серьезных противопоказаний, за исключением индивидуальной непереносимости компонентов. Все детали процедуры могут быть выявлены на бесплатной консультации перед проведением процедуры.

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