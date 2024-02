Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой

Одна из самых востребованных и безопасных процедур для восстановления кожи — Dermadrop. Мария Захарова, тренер-косметолог бьюти-пространства The Face Only, поделилась всем, что нужно знать о безинъекционной мезотерапии, включая кому подходит, частоту процедур и противопоказания.

Фото: openverse.org by tommerton2010 is licensed under CC BY 2.0.