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Мы получили информацию от специалиста по косметологии о том, как витамин D помогает защитить кожу от процессов старения

Как витамин D защищает кожу от старения

2:07
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Мы уже много слышали о важности витамина D для общего здоровья. Ученые, врачи-онкологи и диетологи разъяснили, как опасен его дефицит: от увеличения частоты простуд до развития артрита и рака. Теперь косметологи поделились информацией о том, как недостаток этого витамина может ускорить процессы старения кожи, приводя к появлению ранних морщин, акне и дерматита. Однако хорошая новость заключается в том, что защититься от этого вполне можно.

Как витамин D защищает кожу от старения
Фото: Нейросеть Шедеврум

Важно отметить, что уровень витамина D менее 30 нг/мл считается дефицитным у 50-92% населения в различных странах мира, а в России, согласно данным доктора медицинских наук Эммы Руденко, этот уровень еще ниже — менее 20 нг/мл, что означает, что дефицит витамина D наблюдается у 75% населения во всех возрастных группах.

Причины этого дефицита кроются в том, что витамин D поступает в организм вместе с пищей и синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Однако в наших климатических условиях солнечного света недостаточно. Кроме того, применение солнцезащитных средств снижает синтез этого витамина в коже на 95-98%. Низкое содержание витамина D в продуктах питания, а также некоторые факторы, такие как аллергия на молочный белок, вегетарианство и другие, также могут способствовать дефициту.

Недостаток витамина D оказывает негативное влияние на кожу, вызывая преждевременное старение, акне и дерматиты. Этот витамин способствует сохранению упругости и эластичности кожи, а также нормализует работу сальных желез. При его недостатке возможны различные проблемы, включая гипергидроз и воспаления.

Избыток витамина D также не желателен, поэтому принимать его в виде добавок следует только после консультации с врачом и сдачи анализов. Рекомендуемая дозировка витамина D составляет от 600 до 1000 ME в сутки в зависимости от возраста.

Витамин D: здоровье и красота кожи / Улучшить качество кожи витамином D / Препараты, питание, солнце
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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