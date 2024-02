Как осанка влияет на молодость лица: улучшите её, и тогда вам не грозят тусклый цвет и сухость кожи

Улучшение осанки - это не просто вопрос внешней привлекательности, но и важный фактор поддержания молодости. Плохая осанка ускоряет процесс старения, поскольку она ограничивает приток питательных веществ и кислорода к тканям лица через сосуды шеи. Это приводит к тусклому цвету лица, сухости кожи и повышенной склонности к появлению морщин.

Фото: Own work by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International