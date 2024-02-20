Как осанка влияет на молодость лица: улучшите её, и тогда вам не грозят тусклый цвет и сухость кожи

Как неправильная осанки вредит молодости лица и фигуре

Улучшение осанки - это не просто вопрос внешней привлекательности, но и важный фактор поддержания молодости. Плохая осанка ускоряет процесс старения, поскольку она ограничивает приток питательных веществ и кислорода к тканям лица через сосуды шеи. Это приводит к тусклому цвету лица, сухости кожи и повышенной склонности к появлению морщин.

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Мы можем ухаживать за кожей лица, регулярно увлажнять её, но основное питание для кожи приходит изнутри. Кровь и питательные вещества достигают кожи через сосудистую сеть шеи.

Если осанка неправильная, то поступление питательных элементов и кислорода ограничено. Это может привести к ухудшению цвета кожи, её сухости и увеличенной склонности к морщинам.

Кроме того, нарушение оттока жидкости и сокращение мышц шеи могут привести к провисанию и утяжелению тканей.