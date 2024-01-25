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Как изменить цвет глаз и реальна ли эта возможность: подробности операций и их финансовые затраты

Как изменить цвет глаз и возможно ли это: всё об операции и показаниях

1:31
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Несколько лет назад мы даже не представляли, что изменение цвета глаз может быть возможным всего лишь с одним визитом к врачу. Современная индустрия красоты стремительно развивается, и мы обсудили этот процесс с офтальмологами, чтобы узнать о безопасности, изученности и стоимости операции по изменению оттенка глаз.

Как изменить цвет глаз и возможно ли это: всё об операции и показаниях
Фото: Unsplash

Показания к операции: медицинских показаний к данной процедуре нет, и операция проводится исключительно с эстетической целью. Эксперты отмечают, что такая операция не лишена рисков, и статистические данные о долгосрочных последствиях отсутствуют.

Виды операций: на сегодняшний день доступны несколько методик изменения цвета глаз, включая использование лазера для изменения пигмента в радужке и имплантацию искусственной окрашенной радужки внутрь глаза.

Первый метод предполагает изменение цвета тёмных глаз на более светлый путем воздействия лазера на пигмент в радужке. Этот процесс необратим, и окончательный оттенок формируется через месяц.

Второй метод включает в себя имплантацию искусственной радужной оболочки, применяемой в случаях врождённых аномалий глаза или повреждения собственной радужки. Он используется в медицинских ситуациях и не является процедурой чисто для эстетики.

Возможность изменения цвета глаз без операции: популярным методом является использование цветных контактных линз, которые обеспечивают натуральный внешний вид и позволяют изменить оттенок глаз как светлым, так и темно-карих.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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