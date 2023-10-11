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Пемза и масло ши: как достичь невероятной мягкости ног в домашних условиях

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Сухие, мозолистые и потрескавшиеся ноги стали проблемой для многих людей, особенно в холодное время года. Если вы мечтаете о идеальных стопах, которые будут выглядеть мягкими и ухоженными, то нужно уделить внимание уходу за ними. Вот несколько секретов и рецептов от HerBeauty.co, которые помогут вам достичь этой цели.

Пемза и масло ши: как достичь невероятной мягкости ног в домашних условиях
Фото: https://politeka.net/

Специальная пилка или пемза 

Перед нанесением увлажняющего крема регулярно используйте пилку для ног или пемзу, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и придать ногам гладкость. Лучше всего это делать после принятия ванны или душа, когда кожа становится мягкой.

Ванночка для ног

Отдавайте предпочтение теплой или прохладной воде вместо горячей, чтобы избежать пересушивания кожи. Добавьте немного английской соли или эфирных масел для дополнительного расслабления и ухода.

Отшелушивающий скраб

Можно приготовить скраб из соли, сахара, меда или кофе, чтобы помочь в отшелушивании. Их можно сделать в домашних условиях или приобрести готовый в магазине.

Увлажнение маслами

Используйте масло ши или кокосовое для увлажнения ног. Нанесите его на стопы и наденьте мягкие хлопчатобумажные носки, чтобы усилить увлажнение.

Выбор ингредиентов

Ингредиенты, такие как пищевая сода, яблочный уксус, оливковое масло, мед и молоко, могут помочь достичь мягкости ног. Используйте их в домашних рецептах или покупайте готовые средства с их содержанием.

Зубная паста

Зубная паста с абразивными частицами может использоваться для отшелушивания и осветления ногтей. Оставьте пасту на ногах на некоторое время и затем тщательно смойте.

Следуя этим советам и рецептам, вы сможете получить мягкие пяточки, которые будут радовать вас. Позаботьтесь о своих ногах, и они будут выглядеть здоровыми и красивыми.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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