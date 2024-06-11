Автомобили стали доступнее: как россияне смогут купить машину за меньшее время

Весной 2024 года в России стало проще приобрести автомобиль, чем в конце 2023 года, согласно анализу сервиса "Авто.ру" и платформы hh. ru.
Индекс доступности машин, отражающий соотношение средней стоимости автомобиля к медианной зарплате, улучшился. В январе 2024 года наблюдался рост индекса, из-за повышения цен на автомобили Lada Vesta и Hyundai Solaris. Однако к марту ситуация стабилизировалась благодаря росту медианных зарплат на 10% и незначительному падению цен на автомобили.
В апреле Lada Vesta и Hyundai Solaris были наиболее доступны в Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах, а наименее — в Южном федеральном округе.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.