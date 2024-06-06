Bugatti готовится к революции: преемник Chiron с уникальным гибридным двигателем

Bugatti представит преемника Chiron с новым гибридным двигателем V16

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В мае 2024 года Bugatti выпустила финальную модель Chiron, Super Sport L'Ultime, и уже объявила о скором дебюте его преемника с новым двигателем V16. Премьера новой модели состоится 20 июня. Название новинки пока не раскрыто, но известно, что она будет полностью новой, с нуля разработанной моделью.

Фото: Wikipedia by THOR is licensed under CC BY 2.0

В отличие от предыдущих моделей, оснащенных двигателем W16, новый гиперкар получит гибридную систему с V16, что позволит значительно повысить электрическую составляющую. Новый шасси будет сделано из легких материалов для компенсации веса гибридной системы.

Дизайн будет вдохновлен классическими моделями Bugatti, такими как Type 57 SC Atlantic и Type 41 Royale, но с современным подходом. Bugatti также подтвердила, что в интерьере не будет обилия экранов, чтобы сохранить классический стиль. Трансляция презентации будет доступна на YouTube-канале Bugatti.