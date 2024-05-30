Audi Q6 e-tron performance: электрокроссовер с рекордным пробегом и разгон до 100 км/ч за 6,6 секунд

Новая версия Audi Q6 e-tron performance: цена и характеристики

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Audi представила новую версию электрического кроссовера Q6 e-tron performance, стоимостью от 68,8 тыс. евро (около 6,7 млн рублей).

Фото: Wikipedia by Alexander-93 is licensed under CC BY-SA 4.0

Модель оснащена электродвигателем и батареей емкостью 100 кВт/ч, обеспечивающей запас хода в 641 км и разгон от 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды. Вариант performance присоединится к полноприводным моделям Audi Q6 e-tron quattro и SQ6 e-tron, которые обладают мощностью 396 и 517 л. с. соответственно, с разгоном до 100 км/ч за 5,9 и 4,3 секунды.

Поставки кроссоверов начнутся в третьем квартале, цены на полноприводные версии начинаются от 74,7 тыс. евро (примерно 7,2 млн рублей).