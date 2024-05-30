VinFast в кризисе: миллиардный завод в США под угрозой очередной задержки

VinFast рассматривает возможность дальнейшего откладывания строительства завода

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Вьетнамский производитель электромобилей VinFast может снова отложить строительство завода в Северной Каролине стоимостью $4 миллиарда, из-за трудностей с завоеванием доверия американских потребителей.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Изначально завод, способный выпускать 150,000 автомобилей в год, планировалось открыть в 2024 году, но сроки были перенесены на 2025 год и могут снова измениться. VinFast продала менее 1,000 автомобилей в Северной Америке в прошлом году и сталкивается с рядом проблем, включая судебные иски и расследования.

Несмотря на это, компания планирует удвоить продажи до 100,000 автомобилей в этом году и расширить производство в Индонезии и Индии к 2026 году.