VinFast в кризисе: миллиардный завод в США под угрозой очередной задержки

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast может снова отложить строительство завода в Северной Каролине стоимостью $4 миллиарда, из-за трудностей с завоеванием доверия американских потребителей.
Изначально завод, способный выпускать 150,000 автомобилей в год, планировалось открыть в 2024 году, но сроки были перенесены на 2025 год и могут снова измениться. VinFast продала менее 1,000 автомобилей в Северной Америке в прошлом году и сталкивается с рядом проблем, включая судебные иски и расследования.
Несмотря на это, компания планирует удвоить продажи до 100,000 автомобилей в этом году и расширить производство в Индонезии и Индии к 2026 году.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.