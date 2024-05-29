Бомба от LADA: секретные подробности о новом универсале Vesta Sportline на выставке

На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме компания АвтоВАЗ собирается представить новый универсал LADA Vesta Sportline с вариатором.
В рамках мероприятия будут также показаны другие модели, включая LADA Granta, LADA Vesta Sportline SW, LADA Aura и электрокар LADA e-Largus. Новый двигатель и бесступенчатый вариатор будут установлены на модели семейства Vesta, после модернизации топливной и тормозной систем.
Раннее сообщалось, что АвтоВАЗ запустил производство Lada Aura с черным салоном и белым кузовом.
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