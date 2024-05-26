Сенсация от АвтоВАЗа: новые Lada Aura вышли с неожиданным стилем

"АвтоВАЗ" начал выпускать Lada Aura с черным салоном и белым кузовом, сообщает Avtograd news. Ранее модель была доступна только с черным салоном и светлым кузовом.
Эти автомобили направлены в госструктуры, включая депутатов Госдумы и чиновников. Заказ на Lada Aura был сделан также министерством финансов РФ.
Удлиненный седан Aura, оснащенный мотором 1,8 литра и автоматической трансмиссией, предлагает дополнительные 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда, натуральную кожу российского производства и премиальную аудиосистему."
Эта подкормка поможет чёрной смородине получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.