Сенсация от АвтоВАЗа: новые Lada Aura вышли с неожиданным стилем

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АвтоВАЗ запустил производство Lada Aura с черным салоном и белым кузовом

0:41
Авто

"АвтоВАЗ" начал выпускать Lada Aura с черным салоном и белым кузовом, сообщает Avtograd news. Ранее модель была доступна только с черным салоном и светлым кузовом.

АвтоВАЗ запустил производство Lada Aura с черным салоном и белым кузовом
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Эти автомобили направлены в госструктуры, включая депутатов Госдумы и чиновников. Заказ на Lada Aura был сделан также министерством финансов РФ.

Удлиненный седан Aura, оснащенный мотором 1,8 литра и автоматической трансмиссией, предлагает дополнительные 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда, натуральную кожу российского производства и премиальную аудиосистему."

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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