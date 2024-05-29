Ваша машина может стать мишенью. Как избежать коварной схемы автоаферистов

В России распространился новый вид автомобильного мошенничества, при котором злоумышленники инсценируют мелкие аварии и обвиняют водителей в том, что они скрылись с места происшествия, угрожая лишением прав на 1,5 года.
Управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры" Илья Русяев пояснил, что мошенники имитируют столкновение, бросая предметы в машину жертвы, затем догоняют её и требуют деньги. Для защиты от таких схем Русяев рекомендует настаивать на вызове сотрудников ГИБДД и оформлении ДТП официально, а также использовать видеорегистратор и записывать происходящее на смартфон. Видеодоказательства могут помочь разоблачить мошенников.
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