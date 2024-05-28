Fiat возвращается: Stellantis запускает производство нового гибридного 500e в Италии

Stellantis объявила о начале производства гибридной версии своего электромобиля Fiat 500e на заводе в Мирафиори, Турин, в ответ на замедление продаж электромобилей. Гендиректор Stellantis Карлос Таварес встретился с представителями профсоюзов, которые требовали увеличения производства в Италии.
Введение гибридной модели, стартующее в первом квартале 2026 года, должно помочь компании улучшить отношения с итальянским правительством и достичь цели производства 1 миллиона автомобилей в Италии к 2030 году. Также планируется производство гибридной версии Jeep Compass в Мельфи и возможное продление производства гибридного Fiat Panda в Помильяно до 2029 года.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?