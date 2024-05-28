Fiat возвращается: Stellantis запускает производство нового гибридного 500e в Италии

Stellantis начнет производство гибридной версии Fiat 500e в Италии

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Stellantis объявила о начале производства гибридной версии своего электромобиля Fiat 500e на заводе в Мирафиори, Турин, в ответ на замедление продаж электромобилей. Гендиректор Stellantis Карлос Таварес встретился с представителями профсоюзов, которые требовали увеличения производства в Италии.

Фото: Wikipedia by Ottaviani Serge is licensed under CC BY-SA 4.0

Введение гибридной модели, стартующее в первом квартале 2026 года, должно помочь компании улучшить отношения с итальянским правительством и достичь цели производства 1 миллиона автомобилей в Италии к 2030 году. Также планируется производство гибридной версии Jeep Compass в Мельфи и возможное продление производства гибридного Fiat Panda в Помильяно до 2029 года.