Взрыв новостей: Tesla шокирует рынок новыми снижениями цен

Акции Tesla упали на 4% в понедельник из-за недавних глобальных снижений цен, что вызвало опасения у Уолл-стрит относительно сокращения маржи у производителя электромобилей перед отчетом о прибылях на этой неделе.
Компания снизила цены на свои автомобили, такие как Model 3 и Model Y, на сумму до $2,000 в нескольких рынках, включая США, Китай и Германию, в последнем усилии по стимулированию спроса, замедленного высокими процентными ставками.
В ожидании четкости со стороны CEO Илона Маска относительно стратегии Tesla после сокращения штата на 10% на прошлой неделе и заявления о том, что фокусировка на автономном вождении является "очевидным" шагом, инвесторы с нетерпением ждут квартального отчета.
Звезда поделилась кадрами из спортзала.