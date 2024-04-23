Взрыв новостей: Tesla шокирует рынок новыми снижениями цен

Tesla снижает цены на автомобили перед отчетом о прибылях, акции упали на 4%

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Акции Tesla упали на 4% в понедельник из-за недавних глобальных снижений цен, что вызвало опасения у Уолл-стрит относительно сокращения маржи у производителя электромобилей перед отчетом о прибылях на этой неделе.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Компания снизила цены на свои автомобили, такие как Model 3 и Model Y, на сумму до $2,000 в нескольких рынках, включая США, Китай и Германию, в последнем усилии по стимулированию спроса, замедленного высокими процентными ставками.

В ожидании четкости со стороны CEO Илона Маска относительно стратегии Tesla после сокращения штата на 10% на прошлой неделе и заявления о том, что фокусировка на автономном вождении является "очевидным" шагом, инвесторы с нетерпением ждут квартального отчета.