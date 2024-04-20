Видеорегистраторы на машинах под угрозой. Штрафы, о которых вам не говорят

Видеорегистраторы в автомобилях стали неотъемлемой частью безопасности и защиты прав водителей. Однако, новая редакция Перечня неисправностей и условий эксплуатации транспортных средств вводит запрет на установку предметов, ухудшающих обзорность с водительского места.
ГИБДД подчеркивают, что видеорегистраторы, мешающие обзору водителя, могут привести к наложению штрафа в 500 рублей и требованию снять устройство. Хотя прямого запрета на установку видеорегистраторов нет, рекомендуется размещать их так, чтобы не мешать обзору и соблюдать правила безопасности на дороге.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.