Видеорегистраторы на машинах под угрозой. Штрафы, о которых вам не говорят

Правила установки видеорегистраторов в автомобиле: что говорит ГИБДД

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Видеорегистраторы в автомобилях стали неотъемлемой частью безопасности и защиты прав водителей. Однако, новая редакция Перечня неисправностей и условий эксплуатации транспортных средств вводит запрет на установку предметов, ухудшающих обзорность с водительского места.

Фото: Wikipedia by Sergey solom is licensed under CC BY-SA 3.0

ГИБДД подчеркивают, что видеорегистраторы, мешающие обзору водителя, могут привести к наложению штрафа в 500 рублей и требованию снять устройство. Хотя прямого запрета на установку видеорегистраторов нет, рекомендуется размещать их так, чтобы не мешать обзору и соблюдать правила безопасности на дороге.