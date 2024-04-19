Как сделать ваш автомобиль невероятно привлекательным для покупателей и сэкономить кучу денег

Как подготовить автомобиль к перепродаже и сэкономить на подготовке

0:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Вадим Адиев, эксперт в сфере автомобильной торговли, делится своими ценными знаниями о том, как грамотно подготовить автомобиль к продаже.

Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Он подчеркивает четыре ключевых момента: оценку состояния, работу с кузовом, химчистку салона и проверку технической исправности. При этом он указывает на возможности экономии, в зависимости от бюджета и качества автомобиля.

Даже в премиум-сегменте находятся способы сэкономить, например, выбрав оптимальное соотношение цены и качества услуги по покраске. Все это делает подготовку к перепродаже эффективной и экономически выгодной.